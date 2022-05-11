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Yalova heyeti Bakan Koca’dan müjdeyle döndü AK Parti İl Başkanı Bağatar, “Eğitim araştırma hastanesi olarak hizmete açılacak”

İHA

Yalova heyeti Bakan Koca’dan müjdeyle döndü AK Parti İl Başkanı Bağatar, “Eğitim araştırma hastanesi olarak hizmete açılacak”

Yalova’dan Ankara’ya giden heyet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kentteki yatırımları görüştü. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız talimatları verdi ve hastanemiz faaliyete başlarken eğitim araştırma hastanesi olarak son derece iyi kadrolarla donatılarak hizmete açılacaktır” dedi.
Bakan Koca, Yalova’dan gelen konuklarını ağırladı. Ziyarette Yalovalı heyette İl Başkanı Bağatar’ın yanı sıra Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı, Tıp Fakültesi Dekanı Vefik Arıca, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve parti il yöneticileri yer aldı.
Görüşme ile ilgili bilgi veren İl Başkanı Bağatar, önümüzdeki günlerde kontrolleri tamamlanarak taşınma işlemine başlanacak olan 400 yataklı yeni devlet hastanesi ile önemli kararlar alındığını söyledi.

Akademik kadrolar temmuz ayı itibari oluşturulacak
Tıp fakültesi ve yeni devlet hastanesinin görüşmede masaya yatırıldığını anlatan Bağatar, şunları kaydetti:
“Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede önümüzdeki günlerde açılacak olan hastanemizin eğitim ve araştırma hastanesi olarak açılması için talebimizi ilettik. Sayın bakanımız konuyla ilgili olarak gerekli talimatları verdi ve hastanemiz faaliyete başlarken eğitim araştırma hastanesi olarak son derece iyi kadrolarla donatılarak hizmete açılacaktır. Aynı zamanda Yalova Üniversitesi ve Sağlık bakanlığı arasında yapılacak olan protokol ile Yalova Üniversitesi'nin afiliyasyon işlemi tamamlanacak ve tıp fakültesinin akademik kadroları temmuz ayı itibari ile oluşturulmaya başlanacaktır.”

Hasaların çevre illere gitmek zorunda olmayacak
Eğitim ve araştırma hastanesinin devreye girmesi ile Yalova’da uzun yıllar sağlık alanında yeni bir yatırıma ihtiyaç kalmayacağını anlatan Bağatar, şöyle konuştu:
“Tıp fakültemize gelecek uzman doktor, doçent, profesör gibi birçok akademik kadro sayesinde ilimizdeki sağlık alanında tüm kadro eksiklerimiz tamamlanacak ve sağlık sebebiyle vatandaşlarımızın artık çevre illere gitmesine gerek kalmayacaktır. İlimizde mevcut durum itibari ile bulunmayan el cerrahisi, kalp damar cerrahisi, onkoloji, gastro entroloji, tüp bebek merkezi, inme merkezi gibi önemli eksiklikler giderilecektir. Bu büyük hizmetin ilimize kazandırılmasında öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca’ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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