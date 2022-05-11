Yalova Belediyesi’nden Balaban Deresi’nde temizlik çalışması

Yalova Belediyesi ekipleri, Balaban Deresi üzerinde gerçekleştirmiş olduğu ıslah ve temizleme çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekiplerinin ekskavatör ve kepçe yardımıyla gerçekleştirdiği ıslah ve temizleme çalışmalarında dere kenarında bulunan otlar temizlenirken, su akışının hızlanması için ise toprak yığınları kaldırılıyor. Belirlenen program dahilinde temizlik çalışmasının devam edeceğini belirten Yalova Belediyesi ekipleri, “Balaban Deresi üzerinde başlatılan ıslah ve temizleme çalışmalarımız Kirazlı Sanayi Sitesi, Kazım Patıl Caddesi ve İzmit Yolu üzerine kadar devam edecek” açıklamasını yaptı.

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