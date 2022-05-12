Başkan Oral’dan Evde Bakım Birimi'ne ziyaret

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle Altınova Belediyesi Evde Bakım Hizmeti Birimini ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyesi Evde Bakım Hizmeti Birimini ziyaret ederek belediyenin hemşire ve sağlık ekibiyle bir araya geldi.

Hemşirelerin, sağlık ordusunun vazgeçilmezleri olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Belediyemizde görev yapan hemşire ve Evde Bakım Hizmetleri Personelimiz de vatandaşlarımızın sağlığı konusunda ciddi ve fedakarca hizmet vermektedirler. Salgın döneminde büyük özveri ile görev yapan gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan hemşirelerimize minnettarız. Her türlü olumsuzlukta ve zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, büyük özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin gününü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

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