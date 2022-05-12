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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenköy’de anaokulu öğrencilerinden askere Türk bayrağı hediyesi

İHA

Esenköy’de anaokulu öğrencilerinden askere Türk bayrağı hediyesi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde anaokulu öğrencilerine vatan, millet ve bayrak sevgisi kazandırılması için düzenlenen etkinlikte minikler jandarma komutanına Türk bayrağı hediye etti.
Esenköy Adnan Kaptan İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, İstanbul ve Kocaeli ilinden 2 okulla birlikte ortaklaşa bir etkinlik organize etti. Etkinlik çerçevesinde Türk bayrağı ana sınıfı öğrencilerinin evlerinde birer gün kaldı. Türk bayrağını bir gün evinde muhafaza eden öğrenciler ardından diğer bir sınıf arkadaşına bayrağı teslim etti. Tüm sınıftaki öğrencilerin tamamlanması nedeniyle okula Esenköy Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir davet edildi. Her öğrencinin gözü gibi baktığı Türk bayrağı ziyarette Demir’e takdim edildi.
Şiirlerin ve çiçek takdiminin ardından öğrencileri jandarma ekipmanları tanıtıldı. Öğrencilere de şapkalar hediye edildi.
Öte yandan öğrenciler meslek etkinlikleri çerçevesinde jandarmayı tanımış oldu.

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