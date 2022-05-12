Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak

İHA

Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak

Yalova Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına geçmesinin ardından daha önce tahsis ettiği binayı geri alacak.
Yalova Belediye Meclisi mayıs ayı 2’nci birleşimi Mustafa Tutuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü’ne 25 yıl süreyle verilen binanın tahsisinin sonlandırılmasıyla ilgili talep gündeme geldi. Birleşimde emniyetin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından tahsisin bitirilmesi yönündeki karar oy çokluğuyla aldı. Karar çerçevesinde belediye, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün taşınacağı eski Trafik Şube Müdürlüğü binasının tadilatını üstlenecek.

Binanın takası gündeme geldi
Birleşimde ardından emniyetten geri alınacak binanın Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borca mahsuben devrinin ya da Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ait taşınmaz ile takas yapılması teklifi görüşüldü.
Tutuk, konunun teklifler üzerine gündeme alındığını ifade etti. Tutuk, kanuna uygun olarak hareket edeceklerine dikkati çekti. Tutuk, endilerine ait binanın ekspertiz raporu alınmasından sonra konuyu yine meclise getireceğini belirterek, “Merak etmeyin ben bu yetkiyi alıp da yarın binayı SGK’ya vermeyeceğim” dedi. Yapılan oylama sonucu Tutuk’a konuyla ilgili yetki verildi.
Oturumda Adnan Menderes Mahallesi’nde 900 metrekare arsada kültür ve gençlik merkezi yapımı teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.
Yalova Belediyesi bünyesinde İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünün kurulmasının da kararlaştırıldığı toplantıda, Park Bahçe Birimine traktör, cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere de panelvan tipi araç alınması oybirliğiyle kabul edildi.

İl Özel İdaresi ek hizmet binası ticari alana çevrildi
Oturumda, Çınarcık sapağında bulunan İl Özel İdaresi ek hizmet binasının olduğu bölge ticari alan olarak planlara işlenmesi talep edildi. Yaklaşık 25 bin metrekare yer imar planlarına ticari alan olarak işlendi. Karar oybirliğiyle alındı.
İl Özel İdaresi’nin yeni yapılan Yalova Devlet Hastanesi’nin arka kısmında bulunan 8 bin 133 metrekare arazinin resmi kurum alanı olarak planlara işlenmesi teklifi de görüşüldü. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası yapılması düşünülen alanla ilgili meclis oy çokluğuyla plan değişikliğine gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esenköy’de anaokulu öğrencilerinden askere Türk bayrağı hediyesi
YEREL HABERLER Esenköy’de anaokulu öğrencilerinden askere Türk ...
Başkan Oral’dan Evde Bakım Birimi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan Evde Bakım Birimi'ne ziyaret
MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların ...
MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Yalova Belediyesi’nden Balaban Deresi’nde temizlik çalışması
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nden Balaban Deresi’nde temizlik ...
Yalova heyeti Bakan Koca’dan müjdeyle döndü AK Parti İl Başkanı Bağatar, “Eğitim araştırma hastanesi olarak hizmete açılacak”
YEREL HABERLER Yalova heyeti Bakan Koca’dan müjdeyle döndü AK Parti ...
Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı
Çınarcık’ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı
YEREL HABERLER Çınarcık’ta Trafik Haftası bilgilendirme standı ...
Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü “K-ART-10 Her Şey Kartondan” sergisi
YEREL HABERLER Atık kartonlar engellilerin elinde sanata ...
Altınova’da resim kursu açıldı
YEREL HABERLER Altınova’da resim kursu açıldı
Hersek Lagününde kuş müzesi kurulacak
YEREL HABERLER Hersek Lagününde kuş müzesi kurulacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.