YAFEM Kuzey Makedonya’da Türkiye’yi temsil etti

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) Kuzey Makedonya'nın Valandova şehrinde düzenlenen 29. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nde Türkiye’yi temsil etti.

Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen şenliğin açılış törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'dan milletvekillerinin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivale katılan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu ve halk oyunları ekibi de katılarak bir gösteride gerçekleştirdi. YAFEM oyuncularının gösterisi izleyicilerden uzun süren alkış aldı.

Program sonunda Koyuncu, Makedon ve Türk yetkililere teşekkür plaketi ile Yalova'dan getirilen hediyelerden takdim etti.

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