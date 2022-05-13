Yalova’da YUNİFEST 2022 için geri sayım başladı

Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi iş birliğiyle 1620 mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival için geri sayım başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılacak YUNİFEST 2022 öncesi Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı bir araya geldi. İkili festivalin protokolüne imzaları atıldı.



5 gün sürecek festivalde ünlü isimler sahne alacak

Festivalde 5 gün boyunca ünlü isimler sahne alacak. 16 mayıs Manuş Baba, 17 mayıs Yaşlı Amca, 18 mayıs Gökçe konserleri Merkez Kampüs Festival Alanı’nda yapılacak. 19 mayıs Samira ve Ece Seçkin ve 20 mayıs Norm Ender konserleri ise 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşecek.

Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri, festival treni ring seferleri, yüz boyama ve olimpik okçuluk gibi çeşitli aktiviteler festivalde yer alacak.



Başkan Vekili Mustafa Tutuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizde çeşitli konser ve etkinlikleri, ‘Müzik ve Gençlik Ruhumuz Var’ şiarıyla sürdürdük. 19 Mayıs nedeniyle Yalova Üniversitemiz ile ortak bir festival yapmaya karar verdik. Tüm vatandaşlarımızı ve öğrenci kardeşlerimi yapacağımız festivale davet ediyorum” dedi.



Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, 19 Mayıs Gençlik Haftası’nı tüm Yalova ile coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Bahçekapılı, pandemi nedeniyle iki yıldır festivalin yapılamadığına dikkati çekti.

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