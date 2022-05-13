Yalova’da öğrencilerden “Renklerin Buluşması” adlı resim sergisi

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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin resim çalışmaları “Renklerin Buluşması 2” adlı sergide beğeniye sunuldu.

Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan sergide öğrencilerin eğitim yılı boyunca yaptığı resim çalışmaları görücüye çıktı. Yalova Kent Müzesinde gerçekleşen serginin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Beşir ve okul idarecileri kesti. Açılışa ilçedeki okullarda görev yapan resim öğretmenleri ve sergide resmi yer alan öğrenciler de katıldı.

Vali Erol ve protokol üyeleri açılış sonrası sergiyi gezdi. Öğrencilerin çalışmaları büyük beğeni topladı.

Açılışta Müdür Beşir, Vali Erol’a tablo hediye edildi.

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