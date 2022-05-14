Yalova’da müsilaj kabusu geri göndü

Geçen yıl Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, bu yıl da Yalova sahillerinde gözlemlenmeye başladı.
Diğer adı deniz salyası olan müsilaj kabusu Marmara Denizi’ne geri döndü. Kent merkezi sahilinde gözlemlenen küçük bir müsilaj birikintisinin deniz suyundaki akıntıyla birlikte Çiftlikköy ilçesi kıyısı yönünde ilerlediği gözlemlendi.
Müsilaj havayla birlikte deniz suyunun da ısınmasıyla yeniden gözlemlenmeye başladı. Deniz suyundaki ani değişimlerin tetiklediği iddia edilen müsilajın önümüzdeki süreçte daha çok gözlemlenebileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.