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Osmangazi Köprüsü’ne verilen kavis “Kuş Otelini” korudu Hersek Lagünü’nde kuş tür sayısı 245’e ulaştı

İHA

Osmangazi Köprüsü’ne verilen kavis “Kuş Otelini” korudu Hersek Lagünü’nde kuş tür sayısı 245’e ulaştı

“Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Hersek Lagünü için 2016 yılında açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü’ne kavis verilmişti. Lagünde köprü açılmadan önce 200 civarında olan kuş türü bugünlerde 245’e ulaştı.
Türkiye’deki 495 kuş türünün neredeyse yarısının gözlemlendiği Hersek Lagünü’nde yeni tespitlerle tür sayısı 241’den 245’e yükseldi. Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nde alanda yapılan açıklamada, sulak alanda son olarak küçük yeşil ağaçkakan, terek düdükçünü, çalı kamışçını ve bıldırcın türlerinin tespit edildiği duyuruldu. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kuş tür sayısının her geçen gün armasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Lagünün Türkiye’nin önemli sulak alanlarından birisi olduğunu anlatan Oral, ülkede bugüne kadar gözlenen kuş türlerinin yarısının Hersek Lagününde gözlemlendiğini dile getirdi. Alanın küçük olmasına rağmen metrekareye düşen kuş sayısının fazla olduğunu ifade eden Oral, “Burada kulelerimize çıktığınız zaman da gölümüzdeki kuşlarımızın hemen hemen tamamını görme imkanımız var. Biz tüm vatandaşlarımızı buradaki güzellikleri görmeye bekliyoruz. Kuş otelimizdeki kuş sayımız zaman zaman değişen sayılarda olsa da bugün 120’inin üzerinde flamingomuz mevcut. Bugün itibariyle son bilgi olarak kuş türü sayımız 241’den 245’e çıktığını arkadaşlar müjdeledi” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise lagünün sulak alanlar içinde Türkiye’de ilk 15’te yer aldığını belirterek, “Bu alanın ne kadar değerli olduğunu göstermekte. Alanda bu kuşları görmek için Altınova Belediyesi olarak bütün doğaseverleri ve halkımızı alana bekliyoruz. Burada bu güzellikleri, görsel çeşitliliği görmelerini istiyoruz. Lagündeki çalışmalar tür sayısının 260270’e kadar çıkarabilir” diye konuştu.

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