Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı

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Yalova’da bir akaryakıt istasyonunda İstanbul'da oynanacak olan Trabzonspor Altay maçına giden bordomavili taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.

Alınan bilgiye göre, İstanbulGebzeİzmir Otobanı Yalova Altınova ilçesinde yer alan akaryakıt istasyonunda iki takımın taraftarları karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanacak Altay maçını izlemeye giden Trabzonspor taraftarları, Balıkesir’den İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.

Saldırıda bazı taraftarların otobüse yangın söndürücü sıktığı görüldü. Yaşanan saldırı anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay sonrasında ayrılan iki taraftar grubu İstanbul'a hareket etti.

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