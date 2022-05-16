Terma City personelinden tekerlekli sandalye basket takımı ile empati maçı

Yalova Ortopedik Spor Kulübü (YOSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Terma City personeliyle empati maçında karşı karşıya geldi. Maç sonunda Vali Muammer Erol ve il protokolü tekerlekli sandalye üzerinde basket topuyla atış gerçekleştirdi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcularının büyük çaba ve efor sarf ederek oynadığı oyunla ilgili empati kurulması amacıyla 90. Yıl Spor Salonu’nda gösteri maçı gerçekleştirildi. Karşılaşmada YOSK oyuncuları ile Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City Otel personeli mücadele etti. Gösteri maçı sonrasında Vali Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, tekerlekli sandalye üzerinde basket atışı yaptı.

Etkinlikte konuşan YOSK Başkanı Alparslan Erkoç, otel personelinin 5 dakika sporcularla empati kuracaklarını ifade etti. Erkoç, Vali Erol, Karadereli Şirketler Grubu yetkililerine spora verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı ise engelli bireylerin sosyal yaşamın içine katacak projeler oluşturmak istediklerini söyledi.

Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğu, "Karaderili Şirketler Grubu ve Terma City olarak engellilerimize elimizden gelen desteğin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmada oynayan Süleyman Mustafaoğlu, tekerlekli sandalye basketbolunun zor bir spor olduğunu dile getirerek, "Sandalyeye oturunca bu işin gerçekten ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Dışarıdan kolay gözüküyor olabilir ama gerçekten zormuş, topla ilerlemek, şut atmak. Çok büyük efor sarf etmeniz gerekiyor aynı zamanda şut atmak da hiç kolay değil. Sporcuları tebrik ediyorum gerçekten zor bir olay" dedi.

Profesyonel engelli sporcularla karşılaşan Nazmiye Bıyıkoğlu, tekerlekli sandalyeyi kullanmanın çok efor gerektirdiğine dikkati çekti. Koordinasyonun üst düzey olması gerektiğine vurgu yapan Bıyıkoğlu, "İnanılmaz zorlanıyoruz. Emekleri bol. Hem keyifli hem zor bir yoldan geçiyorlar" dedi.

YOSK Kaptanı Ahmet Mencik ise tekerlekli sandalye üzerinde rakiplerini zorlandığını ve zor bir spor yaptıklarını anlattı.

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