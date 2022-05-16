Yalova Üniversitesi ve Yalova Belediyesi işbirliğinde hazırlanan YUNIFEST’22’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

1618 Mayıs tarihlerinde Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke, 1920 Mayıs Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek YUNIFEST’22’nin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, festivalin 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadığını hatırlattı. Bahçekapılı, festivalin herkes için huzur ve güven ortamı içinde keyifle geçmesini temenni etti.

Bahçekapılı ardından festivale katkı sağlayan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel’in yanı sıra paydaş kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti.



YUNIFEST’22 yıldız yağmuru

Bir hafta boyunca coşkuyla devam edecek YUNIFEST’22’de ilk gün Manuş Baba, ikinci gün Yaşlı Amca, üçüncü gün Gökçe, dördüncü gün Samida ve Ece Seçkin, son günde ise Norm Ender konserleriyle eğlence zirveye çıkaracak.

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