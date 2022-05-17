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Terma City personeli YOSK ile empati maçı yaptı

DHA

Terma City personeli YOSK ile empati maçı yaptı


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA) YALOVA Ortopedik Spor Kulübü (YOSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Terma City personeliyle empati maçı yaptı. Maç sonu Vali Muammer Erol ve il protokolü tekerlekli sandalye üzerinde basket atışı gerçekleştirdi.Tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcularının yoğun çaba göstererek oynadığı oyunla ilgili empati kurulması amacıyla 90´ıncı Yıl Spor Salonu´nda gösteri maçı gerçekleştirildi.  YOSK oyuncuları ile Karaderili Şirketler Grubu´na bağlı Terma City Otel personeli karşı karşıya geldi.Gösteri maçı sonunda Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, tekerlekli sandalye üzerinde basket atışı yaptı.ENGELLİ BİREYLERİ SOSYAL YAŞAMIN İÇİNE KATACAK PROJELER OLUŞTURUYORUZEtkinlikte konuşan YOSK Başkanı Alparslan Erkoç, otel personelinin 5 dakikalığına da olsa sporcularla empati kuracaklarını söyledi. Erkoç, Vali Erol ve Karadereli Şirketler Grubu yetkililerine spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı engelli bireyleri sosyal yaşamın içine katacak projeler oluşturmak istediklerini belirtirken, herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğu, "Karaderili Şirketler Grubu ve Terma City olarak engellilerimize elimizden gelen desteğin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Karşılaşmada oynayan Süleyman Mustafaoğlu, tekerlekli sandalye basketbolunun zor bir spor olduğunu dile getirerek, "Sandalyeye oturunca bu işin gerçekten ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Dışarıdan kolay gözüküyor olabilir ama gerçekten zormuş, topla ilerlemek, şut atmak. Çok büyük efor sarf etmeniz gerekiyor aynı zamanda şut atmak da hiç kolay değil. Sporcuları tebrik ediyorum gerçekten zor bir olay" ifadelerini kullandı.Tekerlekli sandalyeyi kullanmanın çok efor gerektirdiğine dikkat çeken Nazmiye Bıyıkoğlu da  "İnanılmaz zorlanıyoruz. Emekleri bol. Hem keyifli hem zor bir yoldan geçiyorlar" şeklinde konuştu.YOSK kaptanı Ahmet Mencik ise tekerleki sandalye üzerinde rakiplerin zorlandığını ve zor bir spor yaptıklarını anlattı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Yalova
2022-05-17 09:35:08

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