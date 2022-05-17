Yalova’da denizde kadın cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da denizde kadın cesedi bulundu

İHA

Yalova’da denizde kadın cesedi bulundu

Yalova Dereağzı mevkiinde deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Polis cesedin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, Dereağzı mevkiinde denizde bir ceset yüzdüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri cesedi karaya çıkardı.
Ceset ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis, cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terma City personeli YOSK ile empati maçı yaptı
YEREL HABERLER Terma City personeli YOSK ile empati maçı yaptı
Yalova’da YUNIFEST’22 heyecanı başladı
YEREL HABERLER Yalova’da YUNIFEST’22 heyecanı başladı
Yalova Armutlu'da çifte infaz
YEREL HABERLER Yalova Armutlu'da çifte infaz
Terma City personelinden tekerlekli sandalye basket takımı ile empati maçı
YEREL HABERLER Terma City personelinden tekerlekli sandalye basket ...
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi ...
Tutuk, Yalova Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Tutuk, Yalova Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını ...
Türkiye’nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesine ...
Cami cemaati kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Cami cemaati kahvaltıda buluştu
Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı
YEREL HABERLER Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı
Osmangazi Köprüsü’ne verilen kavis “Kuş Otelini” korudu Hersek Lagünü’nde kuş tür sayısı 245’e ulaştı
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü’ne verilen kavis “Kuş Otelini” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.