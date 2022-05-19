Yalova’da 19 Mayıs coşkusu

Yalova’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kartal İskelesi’nde gerçekleşen programda, Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıçları deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı. Ardından dalgıçlar bayrağı karaya çıkararak Vali Muammer Erol'a sundu.

Sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılan etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek, “19 Mayıs, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz bu büyük mücadele, Kurtuluş Savaşı'yla aziz milletimiz vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlığını tüm dünyaya ilan etmiş, cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu süreç başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur” diye konuştu.

Gençler adına yapılan konuşma sonrasına Vali Erol, uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyelerini takdim etti.

Etkinlikte paramotor, halk oyunları ve akrobasi gösterilerinin de yapıldı.

Programı Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

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