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Öğrenciler İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde kendi kağıtlarını üretiyor

İHA

Öğrenciler İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde kendi kağıtlarını üretiyor

Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler kağıt yapımını bire bir gözlemliyor ve kendi kağıtlarını üretiyor.
Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde bulunan İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, kentte gelen turistlerin yanı sıra öğrenciler tarafından da büyük ilgi görüyor. Yalova ve çevre illerden gelen öğrenciler müzeyi gezerek kağıt yapımını öğreniyor hem de kendi kağıtlarını üretiyor.
Son olarak müzeyi Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri ziyaret etti.

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