Yalova Üniversitesi’nde TradeMaster Finans Laboratuvarı açıldı

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Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde TradeMaster Finans Laboratuvarı düzenlenen törenle açıldı.

Teorik bilgilerin pratik uygulama ile verimli bir şekilde birleşmesini sağlamak amacıyla, üniversite ile İş Yatırım ortaklığında öğrencilerin gerçek verilerle sanal işlem gerçekleştirebilecekleri TradeMaster Finans Laboratuvarı oluşturuldu.

Laboratuvarın açılış törenine Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin Çancı, İstanbul Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, eski Danıştay Hakimi ve eski Rekabet Kurulu Başkan Vekili Reşit Gürpınar da katıldı.

Etkinlik sonrasında laboratuvarda Doç. Dr. Baki Demirel tarafından açılış dersi verildi.

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