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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ressamlar, Altınova’ya hayran kaldı

İHA

Ressamlar, Altınova’ya hayran kaldı

Yalova Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi’ne katılan yerli ve yabancı ressamlar, Hersek Lagününü gezdi.
Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi’ne katılan yerli ve yabancı ressamlar, Altınova Belediyesi Çobankale Kazı evini ziyaret ederek, arkeolojik kazılar hakkında bilgi aldılar. Altınova Belediyesi Çobankale kazı ekibinden Yüksek Arkeolog Belma Günal ve Sanat Tarihçisi Onur Sarıkaya, kazı çalışmalarında elde edilen eserler hakkında misafirleri bilgilendirdiler. Yerli ve yabancı ressamlar, Hersek Bölgesinde ilk olarak Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesini kaleme almaya başladığı Hersek Mahallesi gezdirdi. Hersek Mahallesi’nin tarihi önemimi hakkında bilgi alan misafirler, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi’ni gezdi. Burada misafirlere Altınova Belediyesi Sosyal ve Kültürel Müdürü Hakan Beykoz tarafından Hersek Bölgesi hakkında bilgi verildi.
Bitkiler hakkında bilgi aldılar
Altınova Belediyesi Engelsiz Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret eden ressamlar, burada Altınova Belediyesi Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç tarafından bilgilendirildi. Bahçede bulunan bitkiler hakkında bilgi alan misafirlere bitki çayı ikramı yapıldı. Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezen misafirler, 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyrettiler. Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Kulesi Görevlisi Muhammet Sait Özkan, göçmen kuşların uğrak noktası olduğu için "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü'nün Türkiye'deki önemli sulak alanlardan birisi olduğuna değindi.
Pasaportlarını aldılar
Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne ressamlar, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alarak oldukça keyifli ve verimli bir gün geçirdiler.

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