Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu

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Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Sermayeçik Köyünde tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Sermayeçik Köyünde tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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