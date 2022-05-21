YUNİFEST’22 Yalova’da şehirle kampüsü buluşturadu Norm Ender YUNİFEST’22’nin finalini yaptı

Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve 5 gün süren YUNİFEST’22 Norm Ender konseriyle kapanışını yaptı. Kampüsle şehri bütünleştiren festival süresince Ece Seçkin, Manuş Baba, Yaşlı Amca ve Samida gibi ünlü isimler de sahne gençlere unutamayacakları bir hafta yaşattı.

Gençlik Haftasını festivale dönüştüren Yalova Belediyesi ile Yalova Üniversitesi öğrencilere unutulmaz bir şölen armağan etti. Festivalin son gününde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde ünlü rap müziği sanatçısı Norm Ender sahne performansıyla herkesten tam not aldı. Meydanı dolduran binlerce kişiye konser veren Norm Ender, bu kez parçalarını Yalovalılar için seslendirdi.

Norm Ender’e Yürüyen Köşk maketi hediye eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “YUNİFEST’in sloganında olduğu gibi şehri kampüsle buluşturduk. Yalovamızı öyle bir şehir haline getirdik ki adeta müziğin ve sanatın şehri oldu. Bu yıl ki organizasyonları Üniversitemiz ile birlikte ortak yaparak farklı bir sinerji oluşmasını istedik. Yalova’da yaşayan 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın kalbi YUNİFEST’te attı. Öğrencilerimize finaller öncesi moral depolamaları için güzel bir ambiyans uluşturduğumuza inanıyorum. Bu yöndeki etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.



Festivalde yıldızlar geçidi

YUNİFEST’te gençlerin beğeni ile dinlediği birbirinde popüler sanatçılar sahne aldı. Festival, Yalova Üniversitesi kampüs alanında Manuş Baba konseriyle start aldı. İkinci günde sahne alan ekip Yaşlı Amca grubuydu. Festivalin üçüncü gününde yağmur Gökçe konserine engel olsa da sanatçı önümüzdeki günlerde yine öğrenciler ile bir araya gelecek.

Ece Seçkin festivalin dördüncü gününde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Yalovalılarla ve öğrencilerle buluştu. Ece Seçkin’in öncesinde ise SAMİDA sahne aldı. Festivalin son gününde ise Norm Ender sahnedeki isim oldu.

Öte yandan, YUNİFEST’te yerel sanatçılar ve gruplarda öğrencilerle bir araya geldi. Gündüz başlayan etkinlikler gece geç saatlere kadar devam etti.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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