Altınova’da Zakkum rüzgarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova’da Zakkum rüzgarı

İHA

Altınova’da Zakkum rüzgarı

Altınova Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Festivali’nde sahne alan Zakkum gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı.
Osmangazi Köprüsü'nün bir ayağının bulunduğu Hersek Sahili'nde gerçekleşen festivalin ikinci gününde gündüz plaj voleybol turnuvası, akşam ise konser gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde sahne alan Zakkum, birbirinden güzel şarkılarını bu kez Altınovalılar için seslendirdi. Konseri izlemeye Altınovalıların yanı sıra çevre ilçe ve illerden konuklar da akın etti.
Konserde Zakkum grubuna doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmanın önemini anlattı. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesi'ni de içeren Türkiye'nin ilk doğa pasaportunu alan grup üyeleri, böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.
Festivalde ilçedeki kadınların işlettiği Altınova Belediyesi Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı ise vatandaşların ilgi odağı oldu. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Başkan Oral çarşıyı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’nın lezzetleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Yalova’nın lezzetleri tanıtıldı
YUNİFEST’22 Yalova’da şehirle kampüsü buluşturadu Norm Ender YUNİFEST’22’nin finalini yaptı
YEREL HABERLER YUNİFEST’22 Yalova’da şehirle kampüsü ...
Kolpa Gençlik Festivali’nde Altınovalıları coşturdu
YEREL HABERLER Kolpa Gençlik Festivali’nde Altınovalıları coşturdu
AK Nokta’da Yalova’da yapılanlar ve projeler halka anlatıyor
YEREL HABERLER AK Nokta’da Yalova’da yapılanlar ve projeler halka ...
100 metre yüksekteki kayalık yamaçta hamak kurup kamp yaptılar
YEREL HABERLER 100 metre yüksekteki kayalık yamaçta hamak kurup kamp ...
Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu
Ressamlar, Altınova’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Ressamlar, Altınova’ya hayran kaldı
Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu
YEREL HABERLER Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi ...
Yalova’da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı
YEREL HABERLER Yalova’da yaşamları tehlikeye giren 325 su ...
Yalova Üniversitesi’nde TradeMaster Finans Laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi’nde TradeMaster Finans ...
Yalova’da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi öldü
YEREL HABERLER Yalova’da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi ...
Öğrenciler İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde kendi kağıtlarını üretiyor
YEREL HABERLER Öğrenciler İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde kendi ...
YUNİFESST’22’ye Ece Seçkin damgasını vurdu
YEREL HABERLER YUNİFESST’22’ye Ece Seçkin damgasını vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.