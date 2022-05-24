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Yalova’da ilk kez endovasküler anevrizma onarımı Özel Atakent Hastanesi’nde yapıldı

İHA

Açık kalp ameliyatlarına oranla daha az riskle uygulanan endovasküler anevrizma onarımı (EVAR) işlemi, Yalova'da ilk defa Özel Atakent Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Yalova’da ilk kez endovasküler anevrizma onarımı Özel Atakent Hastanesi’nde yapıldı

Açık kalp ameliyatlarına oranla daha az riskle uygulanan endovasküler anevrizma onarımı (EVAR) işlemi, Yalova’da ilk defa Özel Atakent Hastanesi’nde gerçekleştirildi.
Yalova’da ilk defa Özel Atakent Hastanesi’nde uygulanan EVAR yöntemi ile böbrek damarlarının altında gelişen ve 64 mm’ye ulaşan aort anevrizması olan 82 yaşındaki hastanın tedavisi başarıyla yapılarak taburcu edildi. İşlem Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Sarkhan Hasanov, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Rıfat Ulusoy ve Uzm. Dr. Mehmet Kocaağa tarafından uygulanarak başarıyla tamamlandı.
Konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, abdominal aort anevrizmasının en tehlikeli hastalıklar arasında yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi.
"Bir aort ya patlayarak (rüptür) dışa doğru kanama yapar ya da disseksiyon şeklinde içine doğru yırtılma gösterir. Her ikisinde de ciddi oranda yaşam riski bulunmaktadır. Aort anevrizmaları hem açık hem de kapalı cerrahi yöntemle tedavi edilebilir. Kapalı yöntemle uygulanan ‘Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR)’ işlemi, damar içerisinden anevrizmaya ulaşılarak bu bölgeye kendinden stentli bir suni damar (stentgreft) yerleştirilmesidir. Anevrizma onarımının açık cerrahi tedaviye göre daha az riskle uygulanan şeklidir. Burada kasıklardan yapılan küçük bir kesi ile atar damar içerisine, üzerinde metal stent ve özel bir kumaştan oluşan suni damar yerleştirilmiş olan kateterler ilerletilir. Yerleştirilen ince boru içinde içinde kapalı şekilde duran suni damar, balonlaşmış halde duran anevrizmanın içinde şemsiye şeklinde açılır. Bir süre sonra anevrizmanın yırtılma riski ortadan kalkar. Böylece patlama riski ile hayatı tehdit eden anevrizma, artık içindeki basınca dayanıklı bir suni damar ile içten kapatılmış ve tehlikesiz hale getirilmiş olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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