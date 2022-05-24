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Çınarcık Belediye Başkanı Başkan Soyer, başarılı öğrencilerle buluştu

İHA

Çınarcık Belediye Başkanı Başkan Soyer, başarılı öğrencilerle buluştu

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol çerçevesinde sınavlarda başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi.
Soyer ile Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Hüdaverdi Aydın Ortaokulu ve Çınarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde LGS Sınavına hazırlanan 8.sınıf öğrencileri ile AYT, TYT Sınavlarına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine ve hazırlık sınavlarında başarılı olan öğrencileri ziyaret ederek teşekkür belgesi ve hediye çeki takdim etti.
Belediye protokol çerçevesinde öğrencilere yönelik materyal, kaynak sağlama desteği sağlanmıştı. Soyer, öğrencilere öğrenim hayatları boyunca başarılar diledi.

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