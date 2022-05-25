Özel çocuklar, Hersek Lagününde ağırlandı

Yalova’da yaşayan özel çocuklar ile aileleri, Altınova Hersek Bölgesini ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdiler.

İlk olarak Altınova Belediyesi Doğa eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi’ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri burada Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından karşılandı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Oral, ailelerle de sohbet etti. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve Muhammet Sait Özkan tarafından alan gezdirilirken 7 katlı kuş gözlem kulesinde kuş seyri de gerçekleştirildi.

Grup daha sonra Altınova Belediyesi Engelsiz Tıbbi Aromatik Bahçesini ziyaret etti. Burada da Fatih Bülbül ekibe eşlik ederken Altınova Belediyesi Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç, misafirleri alanı gezdirerek bilgi verdi. Çocuklar ve aileleri son olarak, Altınova Belediyesi Hersek Sahilini ziyaret etti. Burada kısa bir orman yürüyüşü gerçekleştiren misafirler, daha sonra sahil kenarında piknik yaptı. Özel çocuklar, oldukça eğlenirken keyifli bir gün geçirdiler.

“2 yıldır yapamıyorduk”

Etkinlik hakkında bilgi veren Makbule Budak Çalışkan, “Özel çocuklarımız ve ailelerimiz ile 2 yıldır gerçekleştiremediğimiz 'Bir adım bin nefes' etkinliğimiz bu yıl Hersek Lagünü kuş gözlem gezisi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, Hersek orman gezisi ile yapıldı. Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Doğa Ve Bisiklet Dostları Grubu, Dört Mevsim Yaşam Koçluğu Derneği, Yalova Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ortak etkinliğinde ailelerimiz ve çocuklarımız unutulmaz bir gün geçirdi. Altınova Belediyesine ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

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