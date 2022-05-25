Bağatar ile Öz fikir alışverişinde bulundu

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Namık Öz’ü ziyaret ederek kentteki yatırımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

MHP İl Başkanı Öz, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti’nin Yalova İl Başkanı Bağatar’ı parti il binasında ağırladı. Karşılıklı sohbet şekilde geçen ziyarette ikili kentteki yatırımlar ve yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Öz, nazik ziyaretinden dolayı Bağatar’a teşekkür etti. Bağatar ise Yalova’da birlik ve beraberlik içinde kenttin daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını ifade etti.

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