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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata yadigarı doğal yeşil tünelde keyifli yolculuk

İHA

Ata yadigarı doğal yeşil tünelde keyifli yolculuk

Yalova’da her biri yaklaşık 100 yıllık ağaçlardan oluşan Çınarlı Hıyabandan geçen turistler, doğal yeşil tünel içinden ilerleyerek kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesine ulaşıyor.
İstanbul Dolmabahçe Sarayı önündeki başlayan Çınarlı Hıyaban, Yalova’nın Termal ilçesinde son buluyor. İstanbul’dan vapurla ayrılarak deniz seyahati sonrası yolun Yalova’daki devamı kent merkezinde iskeleden başlayıp Gazipaşa Caddesi’ni takiben kaplıca kapısına kadar ulaşıyor. Atatürk’ün talimatıyla 1930 yılında dikilen çınarlar özelikle ilkbahar ve yaz aylarında yeşil örtüye bürünmesiyle sürücülere keyifli bir yol deneyimi yaşatıyor.
12 bin 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki hıyabanda korunma altına alınan “anıt ağaç” statüsünde 2 bin 250 çınar yer alıyor. Yol güzergahındaki çınarların arası 10 metre olmasına rağmen çapraz dikim şekli nedeniyle her 5 metrede bir çınar ağacı bulunuyor. Çapraz dikimle ağaçların dengeli dallanması sağlanırken yol ise adeta yeşil bir tüneli andırıyor.
İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, yolun kentte gelen ziyaretçileri, Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin şifa merkezi olan Termal ilçesine ulaştırdığını ifade etti. 1987 yılında yolun bir kısmının baraj altında kaldığını anlatan Soygüzel, şöyle konuştu:
“Biz Yalova İl Özel İdaresi olarak baraj altında kalan kısma kadar devam eden bölümünü turizm yolu olarak projesini yapıp yeniden düzenlemiştik. O yolumuz da baharla birlikte güzelleşti. Orada misafirlerimiz, turistlerimiz güzel vakit geçiriyorlar. Ana yolda ise Termal, Kadıköy ve Yalova belediyelerimizle çınar ağaçlarının bakımları ve budamaları gerçekleştirildi. Baharla birlikte ağaçlarımız yeşil örtüye bulandılar. Çok güzel bir görüntü oldu. Bütün misafirlerimizi bu güzel görüntüyü görmeye, bu yeşil tünelin içinden geçerek Termal ilçemize davet ediyoruz. Umarım gören, gezen herkes çok beğenecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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