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Çınarcık'ta geri dönüşüm sergisi açıldı

İHA

Çınarcık'ta geri dönüşüm sergisi açıldı

Çınarcık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı çeşitli ürünler düzenlenen sergide görücüye çıktı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleşen serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Nizamettin Balkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay, MHP İlçe Başkanı Mert Yılmaz, Çınarcık Kent Konseyi Başkanı Tuncay Okatan katıldı.
Halk Eğitim Müdürü Adem Gümüş sergiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, kursiyerleri çalışmalarından dolayı kutladı.
Etkinlikte halk oyunu gösterileri de yapıldı.

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