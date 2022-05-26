Yalova Çevre Festivali için geri sayım başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Çevre Festivali için geri sayım başladı

İHA

Yalova Çevre Festivali için geri sayım başladı

Yalova Belediyesi, Çevre Koruma Haftası ve Dünya Çevre Günü nedeniyle Yalova’da ilk kez ‘Yalova Çevre Festivali’ adı altında geri dönüştürülebilen ürünlerle bir festival düzenleyecek.
Festival, 30 mayıs1 Haziran tarihleri arasında Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek festivalde; sinevizyon gösterisi, geri dönüşüm orkestra performansı ve geri dönüşüm kıyafet defilesi yapılacak. Geri dönüşüm heykel sergisi ise dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Festivalde ayrıca Yalova Belediyesi ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesi iş birliği ile yapılan çalışmalarla ortaya çıkan ürünlerin tanıtımı yapılacak. Zamanla hasar görmüş oyuncakların yeni hallerinin yer aldığı oyuncak sergisi ve oyuncak dağıtımı da festival içeriğinde yer alacak.

Yalovalıların 1 günlük atıkları rdkm binasında sergilenecek
‘Benim attığım bir tane çöpten bir şey olmaz’ diyen duyarlı vatandaşların binbir emekle hazırladığı sergi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde görücüye çıkacak. Yalova Belediyesi tarafından Yalova’nın plajlarında 1 günde toplanan 18 tonluk atık, RDKM binasında ve terasında sergilenecek. Yalova Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini insanlara aşılamak adına RDKM binası 3 gün boyunca atıklarla donatılacak.

Sokak hayvanlarını besle, fotoğraf çek, oyuncağı al
Hem çevre bilinci hem de çocuklarda hayvan sevgisini aşılamak adına Yalova Belediyesi bir kampanya daha başlattı. Yalova Çevre Festivali’ne gelen çocuklar, herhangi bir sokak hayvanı beslediği takdirde ücretsiz oyuncak alabilecekler. Amaç hem sokak hayvanlarının beslenmesi hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek. Festivale gelecek çocuklar, sokak hayvanı beslediğine dair bir fotoğrafla geldikleri takdirde alanda belediye görevlilerinden oyuncak alabilecekler.

Dünyanın kalbi bu festivalde atacak
Festivalle ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yapacağımız festival her anlamda ilk olma özelliği taşıyor. Festivalle ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. En dikkat çekici nokta ise geri dönüşüm heykel sergimiz. Sergimiz dünyada tek olma özelliği taşıyor. Tüm vatandaşlarımızı festivalimizde görmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Yeşil, çevreci ve koruyucu bir dünyaya hepimizin ihtiyacı var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınarcık'ta geri dönüşüm sergisi açıldı
YEREL HABERLER Çınarcık'ta geri dönüşüm sergisi açıldı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde hasat zamanı
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ...
Bebeğini zehirlediği iddia edilen babanın intihar girişimine, “Keşke o ip kopmasaydı” tepkisi
YEREL HABERLER Bebeğini zehirlediği iddia edilen babanın intihar ...
Yalova’daki müsilaj operasyonunda 20 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova’daki müsilaj operasyonunda 20 gözaltı
Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral: Kadın istihdamı için merkez açıyoruz
YEREL HABERLER GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. ...
Ata yadigarı doğal yeşil tünelde keyifli yolculuk
YEREL HABERLER Ata yadigarı doğal yeşil tünelde keyifli yolculuk
Yalova’da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Yalova’da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta ...
Çınarcık’ta bilim fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Çınarcık’ta bilim fuarı düzenlendi
Çınarcık’ta jandarmadan kan bağışı
YEREL HABERLER Çınarcık’ta jandarmadan kan bağışı
Yalova’da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yalova’da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına ...
Bağatar ile Öz fikir alışverişinde bulundu
YEREL HABERLER Bağatar ile Öz fikir alışverişinde bulundu
Özel çocuklar, Hersek Lagününde ağırlandı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, Hersek Lagününde ağırlandı
Yalova Belediyesi’ne “Erişilebilir Kütüphane” ödülü
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’ne “Erişilebilir Kütüphane” ödülü
Çınarcık Belediye Başkanı Başkan Soyer, başarılı öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Çınarcık Belediye Başkanı Başkan Soyer, başarılı ...
Yalova’da ilk kez endovasküler anevrizma onarımı Özel Atakent Hastanesi’nde yapıldı
YEREL HABERLER Yalova’da ilk kez endovasküler anevrizma onarımı Özel ...
Yalova’da Lider Çocuk Tarım Kampı öğrencilerinden sahil temizliği
YEREL HABERLER Yalova’da Lider Çocuk Tarım Kampı öğrencilerinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.