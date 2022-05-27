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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Üniversitesinde protokol eğitimi

İHA

Türkiye'de protokol yönetimi eğitiminin uzman ismi Nihat Aytürk tarafından Yalova Üniversitesi akademik ve idari birim yöneticilerine Protokol ve Sosyal Davranış Eğitimi verildi.

Yalova Üniversitesinde protokol eğitimi

Türkiye’de protokol yönetimi eğitiminin uzman ismi Nihat Aytürk tarafından Yalova Üniversitesi akademik ve idari birim yöneticilerine Protokol ve Sosyal Davranış Eğitimi verildi.
Yalova Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda 2425 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen eğitime Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Genel Sekreter, Fakülte Dekanları, Dekan Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri katıldı.
Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum yöneticilerinin temsil ettikleri makam ve mevkilerin itibarını korumak için bilmeleri ve uygulamaları gereken bir takım protokol, görgü ve nezaket kurallarının olduğunu ifade etti. Yalova Üniversitesinde protokol ve nezaket kuralları konusunda eğitim verilmemiş olmasının önemli bir eksiklik olduğunu gördüklerini ve Rektörlük görevine gelmelerinin hemen akabinde bu konuda eğitim programı düzenlenmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi
Nahit Aytürk konuşmasına protokolün tarifiyle başladı. Kamusal ve sosyal alanda uygulanan kurallar bütününün genel adına protokol denildiğini ifade eden Aytürk, protokolün Fatih Sultan Mehmet döneminde kanunla uygulanmaya başlandığını ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde buna ‘teşrifat’ denildiğini anımsatırken, yine ilk kez Kanuni Sultan Süleyman tarafından "Teşrifat Tüzüğü"nün yayımlandığını ve "Teşrifat Dairesi" kurulduğunu söyledi. Aytürk, Kanuni’nin ardından Avrupa’nın yedi devletinin saray nazırlarını göndererek Osmanlı’dan protokol kurallarını öğrendiklerini ve 1815 yılına kadar tüm dünyada bu kuralların uygulandığını belirtti.

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