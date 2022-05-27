AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan 27 mayıs açıklaması

AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı Koray Girgin, “27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır” dedi.

27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü nedeniyle AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Parti binasında gerçekleşen açıklamada konuşan İl Başkan Yardımcısı Koray Girgin, Türk milletinin tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödediğini ifade etti. Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçerek bugünlere geldiğini anlatan Girgin, “Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır” diye konuştu.

1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye’yi bir adım ileri taşıdıklarını söyleyen Girgin, şöyle konuştu:

“Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe Ezanı uygulamasını kaldırarak Anadolu’nun Ezanı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir.”

Basın açıklamasında partili yöneticiler de hazır bulundu.

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