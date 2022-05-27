AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan 27 mayıs açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan 27 mayıs açıklaması

İHA

AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı Koray Girgin, "27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır" dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan 27 mayıs açıklaması

AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı Koray Girgin, “27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır” dedi.
27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü nedeniyle AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Parti binasında gerçekleşen açıklamada konuşan İl Başkan Yardımcısı Koray Girgin, Türk milletinin tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödediğini ifade etti. Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçerek bugünlere geldiğini anlatan Girgin, “Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır” diye konuştu.
1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye’yi bir adım ileri taşıdıklarını söyleyen Girgin, şöyle konuştu:
“Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe Ezanı uygulamasını kaldırarak Anadolu’nun Ezanı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir.”
Basın açıklamasında partili yöneticiler de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova kent merkezi ile kampüs arasında bisiklet yolu yapılacak
YEREL HABERLER Yalova kent merkezi ile kampüs arasında bisiklet yolu ...
YESOB’da Mustafa Bozkurt dönemi
YEREL HABERLER YESOB’da Mustafa Bozkurt dönemi
Altınova’da servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Altınova’da servis araçları denetlendi
Yalova Üniversitesinde protokol eğitimi
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesinde protokol eğitimi
Yalova Altınova'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Yalova Altınova'da şehitler için mevlit okutuldu
Yalova Çevre Festivali için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Yalova Çevre Festivali için geri sayım başladı
Çınarcık'ta geri dönüşüm sergisi açıldı
YEREL HABERLER Çınarcık'ta geri dönüşüm sergisi açıldı
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde hasat zamanı
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ...
Bebeğini zehirlediği iddia edilen babanın intihar girişimine, “Keşke o ip kopmasaydı” tepkisi
YEREL HABERLER Bebeğini zehirlediği iddia edilen babanın intihar ...
Yalova’daki müsilaj operasyonunda 20 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova’daki müsilaj operasyonunda 20 gözaltı
Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral: Kadın istihdamı için merkez açıyoruz
YEREL HABERLER GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. ...
Ata yadigarı doğal yeşil tünelde keyifli yolculuk
YEREL HABERLER Ata yadigarı doğal yeşil tünelde keyifli yolculuk
Yalova’da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Yalova’da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü araçta ...
Çınarcık’ta bilim fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Çınarcık’ta bilim fuarı düzenlendi
Çınarcık’ta jandarmadan kan bağışı
YEREL HABERLER Çınarcık’ta jandarmadan kan bağışı
Yalova’da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yalova’da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına ...
Bağatar ile Öz fikir alışverişinde bulundu
YEREL HABERLER Bağatar ile Öz fikir alışverişinde bulundu
Özel çocuklar, Hersek Lagününde ağırlandı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, Hersek Lagününde ağırlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.