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(Özel) Hersek Lagünü’nün “kuş hafiyesi” yaban hayatına ışık tutuyor

İHA

(Özel) Hersek Lagünü’nün “kuş hafiyesi” yaban hayatına ışık tutuyor

Emekli harita mühendisi Fatih Bülbül, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü’ndeki yaptığı kuş gözlemleriyle yaban hayatına ışık tutuyor.
Doğa tutkunu Fatih Bülbül, kuş fotoğrafları çekerek başladığı ilgisini ‘vatandaş bilimi’ olarak da adlandırılan kuş gözlemciliğine çevirdi. 20 yıldır çok sevdiği kuşlarla ilgi fotoğraf hobisini 15 yıl önce bir site vasıtasıyla gözlemciliğe döndüren Bülbül, “mutlak korunması gereken” sulak alan olan Hersek Lagünü’nde emeklilik günlerini doğa ve yaban hayatına katkı sağlamak için geçiriyor. Lagünde çok sayıda kuş türünü kayıtlara aldıran Bülbül, ‘Kuş Oteli’ olarak adlandırılan lagünün düzenli olarak tür ve popülasyon rakamlarını “Kuşbank” olarak bilinen ‘ibird’ sitesine girerek gözlemlerini tüm dünya ile paylaşıyor.
Hersek Lagünü’nde ayda 10 sayım yapıyor
Özellikle Hersek Lagünü’nde gözlemcilik yaptığını ve Altınova Belediyesi’ne uzmanlık çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade eden Bülbül, “Hersek Lagünü’nde her ay düzenli olarak yaklaşık 10 sayım yapıyorum. Doğa fotoğrafları çekiyorduk daha sonra kuş fotoğrafları derken, ’trakus’, Türkiye’nin anonim kuşları diye bir sitemiz var. O sitede baktım ki kuşların fotoğrafları yer alıyor hem kuş gözlem kayıtları da giriliyor. Ben de orada kendime yer buldum. Daha sonra bireysel olarak kuş gözlemi yapıp kuş gözlemlerini ’ibird’ dediğiniz dünyaca ünlü ‘kuşbank’a yüklemeye başladım.”

“Doğayla ilgili çıkarımlar elde ediliyor”
Kuş gözlemciliğiyle ilgili bilgi veren Bülbül, “Kuş gözleminde istatistik olarak yıllara, aylara, mevsimlere, alanlara göre hem türlerini hem sayılarını elde ediyorsunuz. Bunlarla bir yola çıkıyorsunuz. Her yıl farklı kuşların durumunu öğreniyorsunuz. Bu yıl gelen kuşlar seneye ne kadar az ya da çok geliyorlar veya nesli tükeniyor mu, yani geleceğe kayıt bırakıyorsunuz. Gelecekte bu kayıtlara bakıldığında mutlaka bunlardan doğayla ilgili çıkarımlar elde ediliyor, ‘iyileşiyor mu, kötüleşiyor mu, bozulmalar var mı?’ diye” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de kuş gözlemcisi sayısı artıyor
Kuş gözlemciliği dünyada ve özellikle Avrupa’daki ülkelerde çok bilinen bir uğraş olduğuna değinen Bülbül, Hollanda’da yaklaşık 500 bin gözlemcinin olduğunu ifade etti. Vatandaşların kuşları gözlemleyerek kayıt altına aldıklarını hem de kendilerini doğaya bıraktıklarını anlatan Bülbül, “Güzel bir uğraş. 20 yıl içinde oldukça yüksek sayıda ülkemizde de kuş gözlemcileri olmaya başladı. Hemen hemen her ilde kuş gözlemcileri günlük kayıtları elde ediyorlar. Yıllar önce 400 türden bahsederken şimdi 500 türe 12 tür kaldı. Sağ olsun bu arkadaşlarımız bu işe gönül vermiş bilgili, yetenekli arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu doğanın canlı kalmasını sağlıyor, farkındalık yaratıyor. Geleceğe veri olarak kalıyor” dedi.
Bülbül, sabah erken saatlerde başladığı kuş gözlemlerini güneş batana kadar devam ettiğini sözlerine ekledi.

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