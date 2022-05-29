Yalova’da nesli tükenmekte olan ebabil kuşu kurtarma operasyonu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde itfaiye ekipleri bir apartmanın yağmur suyu oluğunda sıkışan ebabil kuşları için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kuşlardan birisi sıkıştığı yerden kurtarılırken, diğerinin ise ölü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Taşliman Mahallesi, Coşkun Caddesi Sağıroğlu 4 Apartmanı çatısındaki yağmur suyu oluğunda bir kuşun sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Çatıya merdivenli araç ile ulaşan ekipler oluk arasındaki boşluğu açmasıyla bir ebabil kuşu sıkıştığı yerden çıktı. Kuş bölgeden uçarak uzaklaştı. Öte yandan, aynı yerde ölü bir ebabil kuşu daha bulundu.

Ebabil kuşunun nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerinden biri olduğu öğrenildi.

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