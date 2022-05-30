Yalova Ziraat Odası’ndan çiftçiye 250 bin yerli fide

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Ziraat Odası’ndan çiftçiye 250 bin yerli fide

İHA

Yalova Ziraat Odası’ndan çiftçiye 250 bin yerli fide

Hibrit tohuma savaş açan Yalova Ziraat Odası tarafından 17 yıldır kentteki çiftçilere yerli tohumlardan üretilen fideler dağıtılıyor.
Yalova Ziraat Odası bu yıl kentteki çiftçilere 250 bin adet yerli domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun fidesi dağıtımına başladı. Oda Başkanı Şaban Beşli, hibrit tohuma karşı çiftçileri yerli tohum ile üretim yapmaya teşvik ettiklerini söyledi. Bundan 17 yıl evvel başlayan çalışmayla milyonlarca adet yerli fideyi çiftçilere sağladıklarını dile getiren Beşli, “Bu yıl 2,5 aylık bir çalışmayla fidelerimiz hazırladı. 17 senedir yerli fide dağıtımı yapıyoruz. Bu çalışma hibrit tohuma savaş aştığımız dönemde başladı. Bu sene biraz zayıf oldu, 250 bin tane yaptık. Her yıl 400500 bin arasından fide dağıtıyorduk. Bu yıl havalardan dolayı sayı düşük oldu. Seneye daha yüksek rakamlara çıkacağız” diye konuştu.
Beşli, fidelerin kesinlikle genleriyle oynanmamış tohumlardan elde edildiğini sözlerine ekledi.
Çalıca Köyü Muhtarı Zülkü Kaya ise Yalova’nın en büyük köylerinden birisi olduklarını söyledi. 750 haneli köyde bin 500 nüfus olduğunu anlatan Kaya, 300 hanenin çiftçilikle uğraştığını anlattı. Odadan teslim aldığı fideleri çiftçilere teslim ettiğini belirten Kaya, “Aldığım fideleri ben de köylülere dağıtıyorum. Köyüm adına teşekkür ediyorum. Yalnız bir köye hizmet vermiyor. Yalova’nın köylerine bu fideleri adaletlice dağıtıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı
YEREL HABERLER Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı
Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor
YEREL HABERLER Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor
Altınova’ya, tekvandonun Kırkpınar’ından madalya
YEREL HABERLER Altınova’ya, tekvandonun Kırkpınar’ından madalya
Altınova'da çilek tadında festival
YEREL HABERLER Altınova'da çilek tadında festival
Yalova’da nesli tükenmekte olan ebabil kuşu kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Yalova’da nesli tükenmekte olan ebabil kuşu kurtarma ...
İnce'den muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına eleştiri
YEREL HABERLER İnce'den muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
Yalova'da atık yemekler sokak hayvanlarına mama, çiftçiler de gübre olacak
YEREL HABERLER Yalova'da atık yemekler sokak hayvanlarına mama, ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Muhalif grupların bir araya geldiği ortamda sadece kaos doğar" "Hepsi de cumhurbaşkanı adayı. Ellerinden bir iş gelmiyor, beceri yok, daha millete kendilerini ispatlamadılar ama gözleri de hep yüksekte maşallah" "Eski dönemin o militan yapısıyla, hizmetten çok uzak, ideolojik takılan CHP belediyecilik anlayışı karşımızda şimdi de algı belediyeciliği olarak çıktı"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: ...
Yalova Çukurköy’de meydan düzenlemesi yapılacak
YEREL HABERLER Yalova Çukurköy’de meydan düzenlemesi yapılacak
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
YEREL HABERLER Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova ...
(Özel) Hersek Lagünü’nün “kuş hafiyesi” yaban hayatına ışık tutuyor
YEREL HABERLER (Özel) Hersek Lagünü’nün “kuş hafiyesi” yaban ...
CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı’ndan istifa edip MHP’ye katıldı
YEREL HABERLER CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı’ndan istifa edip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.