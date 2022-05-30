Çiftlikköy Sosyal Tesisleri için geri sayım

Çiftlikköy Belediyesi’nin uhdesindeki Saklıbahçe Sosyal Tesisleri’nde yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Siteler Mahallesi’nde, Şair Kadriye Temurbulatova Caddesi yanında bulunan tesiste hızla süren çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Yepyeni bir düzenleme ile Çiftlikköy’e kazandırmakta olduğumuz Saklıbahçe Sosyal Tesislerimizin her köşesinde ayrı bir güzellik sunuyoruz. Çalışmalarımızın her aşamasında yerinde incelemelerde bulunduk. Valimiz Sayın Muammer Erol bey olsun, Yalova Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tutuk olsun, pek çok değerli isimle birlikte buradaki çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk ve bilgiler verdik. Yeri geldi bir tuğla da biz koyduk. Saklıbahçe Sosyal Tesislerimizde çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kaba inşaatı tamamlanan ve iç tefrişatı yapılan sosyal tesislerimiz Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak. Hemşerilerimiz düğün, nişan, kına gibi etkinliklerini burada yapabilecekleri gibi, kafe olarak da hizmet verecek tesisimizde kahvaltı hizmeti de olacak. Çiftlikköyümüz için hayırlı olmasını diliyorum, inşallah Çiftlikköyümüze yakışır güzellikte, hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla faydalanabileceği bir tesisimizi daha yakın zamanda ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“Hem kafe, hem düğün ve nişan gibi etkinlikler için uygun”

Tesis alanının toplam bin 766 metrekareye alana sahip olduğunu ve bunun 450 metrekaresinin kapalı alandan oluştuğunu ifade eden Silpagar, mescit, mutfak, depo, personel odası, engelli tuvaleti, kadın ve erkek tuvaletlerinin yanı sıra 50 metrekarelik çocuk oyun parkının da tesiste olduğunu söyledi. Silpagar, şöyle konuştu:

“Çift camlı sistemiyle ısı yalıtımını sağlayan yapının salon tavanı da pergole açılır kapanır şekilde dizayn edildi. Kaba inşaatını 97 günde tamamladık. Tüm statik ve mimari bizim tarafımızdan gerçekleştirildi. Radyal temel üzerine, yerden ısıtmalı, dış cephesinin tamamı mantolama işlemiyle ısı yalıtımı sağlanan tesisimizin inşaasında 350 metreküp beton, 26 ton demir kullanıldı. Statik hesaplamalarını gelecekte ihtiyaç olması halinde iki kat daha çıkılabilecek şekilde yaptık. Çiftlikköylü hemşerilerimin bu yaz Saklıbahçe keyfini en güzel şekilde yaşayacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

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