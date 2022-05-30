Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Yalova’da geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklanırken, 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.
2330 Mayıs 2022 tarihleri arasında Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güzergahları ve RoRo Gümrük Muhafaza XRay Sistemi ile yapılan çalışmalarda 4 kilo 350 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 4 gram eroin, 4 gram Afyon sakızı, 4 tabanca, 27 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden R.B., P.Ç., M.E.D. ve M.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada ise 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.