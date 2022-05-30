8 haziranda Yalova’da sahil temizlik yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik 8 haziranda eş zamanlı temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

Yalova Belediyesi etkinlikler çerçevesinde Doğu Sahil Bandında atık toplama ve profesyonel dalış ekibi ile su altı temizliği yapacak. Yapılacak etkinlik, 8 haziran çarşamba günü 10.0013.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Program çerçevesinde Yürüyen Köşk bahçesinde ‘Dışarıdan Bakınca Görmedikleriniz’ isimli serginin açılışı yapılacak. Serginin ardından Yürüyen Köşk iskelesinde Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği dip temizliği dalışı gerçekleştirecek. Denizden çıkan atıkların sergi ve söyleşi programıyla etkinlikler son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.