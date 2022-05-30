Yalova Belediyesi’nden Safran Deresi’nde temizlik çalışması

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Yalova Belediyesi ekipleri, Safran Deresi üzerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

İş makinası yardımıyla yapılan ıslah ve temizleme çalışmalarında dere içinde bulunan otlar temizlenirken su akışının hızlanması ve oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek adına toprak yığınları ile balçıklar kaldırılıyor. Belirlenen program dahilinde temizlik çalışmasının devam edeceğini belirten Yalova Belediyesi yetkilileri, “Safran Deresi üzerinde başlatılan temizleme çalışmalarımız Adnan Menderes Mahallesi, Toki Konutları güzergahında devam edecek” dedi.

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