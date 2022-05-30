Çiftlikköy Belediyespor Yalçın Tokay’la anlaştı

20222023 sezonunda Yalova Süper Amatör Lig’de mücadele edecek Çiftlikköy Belediyespor Futbol Takımı’nda Teknik Direktör olarak Yalçın Tokay’la anlaşma sağlandı.

1987’den bu yana Acarspor, Gençlerbirliği, Çiftlikköy Belediyespor, Teşvikiye, Elmalıkspor gibi kulüplerde sayısız şampiyonluk ve başarıya imza atan deneyimli teknik adama imza attıran Çiftlikköy Belediyespor, yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor.

Tokay, tüm altyapılarda yapılanarak uzun yıllar mücadele edecek jenerasyonları Çiftlikköy bünyesinde bir araya getirmek istediklerini dile getirdi.

Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Altuntaş ve Serhan Altınel ise kırmızı siyahlı takımın hedefin şampiyonluk olduğunun altını çizdi. Altıntaş, yaptığı açıklamada, “Futbolda ciddi hedeflerimiz var ve buna yönelik olarak transferde de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Çiftlikköy Belediyespor için her daim desteğini bizlerden esirgemeyen değerli Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar’a teşekkür ediyoruz. Yeni sezonun Çiftlikköy Belediyespor adına çok güzel geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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