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Oral: Sanat adına önemli bir çalışmaya imza attık

İHA

Oral: Sanat adına önemli bir çalışmaya imza attık

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi’nin Genel Koordinatörlüğünü yapan İlhan Aydan’ı ziyaret etti.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi’nin Genel Koordinatörlüğünü yapan İlhan Aydan’ı ziyaret etti. Başkan Oral, Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen sergini oldukça önemli olduğunu söyledi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi Genel Koordinatörü EğitimciRessam İlhan Aydan’ı ziyaret ederek, resim sergisindeki emekleri ve başarıları için teşekkür etti.
Başarılı bir organizasyona daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Oral, “Şehirler sadece altyapı ve imar hareketleriyle değil; kültür, sanat ve edebiyat çalışmaları ile gelişirler. Bizler bunun bilincinde olarak kültür ve sanat etkinliklerinin seviyesini her zaman daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yıl, 17 ülkeden 77 yabancı sanatçı ile yerli ressamların katıldığı Uluslararası Resim Sergimiz, ülkemizi uluslararası arenada önemli bir noktaya taşıdığına inanıyoruz. Uluslararası Resim Sergimize çok sayıda eserle katılan sanatçılarımıza, sanatseverlere ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sanat dolu nice organizasyonlarda buluşmayı diliyorum” diye konuştu.
Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi’nin Genel Koordinatörlüğünü yapan İlhan Aydan ise Başkan Oral’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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