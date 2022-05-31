Altınova, İPEKBİR’e üye oldu

Yalova Altınova Belediyesi, İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği'ne (İPEKBİR)üye oldu.

Altınova Belediye Meclisi’nin kararıyla İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği'ne üye oldu.

Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’nın başkanlığını yaptığı İPEKBİR Meclis toplantısı Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Arslan’ın da katıldığı toplantıda Altınova Belediyesi, birliğe katıldı. Birliğe katılım belgesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Arslan ve İPEKBİR Başkanı Murat Kaya tarafından Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a verildi. Başkan Oral da Bakan Yardımcısı Arslan ve birlik başkanı Kaya’ya ipek böceği ve kivi tablosu hediye etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yaptığı açıklamada, “İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğimize üye olduk. Gündemimiz dört mevsim turizm hedefi ile ilçemizi Türkiye ve dünyaya duyurmak. Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Arslan’a ilgisi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bizleri ağırlayan Gölpazarı Belediye Başkanımız Hayri Suer’e misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meclis toplantısının ardından birlik üyeleri, Gölpazarı Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin yatırımlarını yerinde incelediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.