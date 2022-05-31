Yalova Çevre Festivali renkli görüntülere sahne oluyor Sahilden toplanan 18 ton çöp kültür merkezi duvarlarına asıldı

Yalova Çevre Festivali’nde geri dönüşümden elde edilen ürünlerle gerçekleştirilen çalışmalar büyük beğeni topluyor.

Yalova Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlendiği festival, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. 1 Haziran'a kadar sürecek festival çerçevesinde, Yalova’nın plajlarından 1 günde toplanan 18 tonluk atıklar kültür merkezinin dış cephesine asıldı. Festivalde geri dönüşüm malzemelerinde yapılan müzik aletleriyle konser verildi. Yine geri dönüşümden yapılan kıyafetlerle öğrenciler defile düzenledi. Yalova Belediyesi ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğinde yapılan atölye çalışmaları büyük beğeni topladı.

Hasar görmüş oyuncakların yeni hallerinin yer aldığı oyuncak sergisinin yanı sıra geri dönüşüm heykel sergisi de festival alanında yerini aldı.



"Belediyemiz 700 bin ton geri dönüştürülebilir atığı, ekonomiye kazandırmıştır"

Festivalde konuşma yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çevrenin korunması adına çaba gösterdiklerini belirtti. Tutuk, Yalova’yı yaşanabilir ve sürdürülebilir bir anlayış içinde geleceğe taşımak istediğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa bırakmak için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarının Türkiye’deki öncülerinden olan belediyemiz, şimdiye kadar 700 bin ton geri dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırmıştır. Tüm şehrimize eşit dağılımla yerleştirdiğimiz kağıt, plastik, metal ve cam kumbaramızla atıkları kaynağında toplayıp dönüştürülmesini sağlıyor; temizlik aracı filomuzla hiç durmadan daha temiz bir Yalova için çalışıyoruz.”

Festivalin açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, başkan yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

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