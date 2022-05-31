Yalova'da çocuklara trafik eğitimi

Yalova Belediyesi, emniyet ve jandarma ile işbirliğiyle çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla kuralları uygulamalı olarak öğretiyor.
Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleşen eğitimlerde belediye, emniyet ve jandarma ekipleri çocuklara kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyorlar. Yalova’da eğitimin eğlenceye dönüştüğü parkta renkli görüntüler oluşuyor.
16 mayısta başlayan uygulamalı dersler, Yalova’daki okulların tamamına kapsadı. Eğitimlerde teorik dersler jandarma ekipleri tarafından verildi. Güvenlik önlemleri, yaya geçidi ve emniyet kemeri kullanımı çocuklara anlatıldı. Ardından akülü araçlar ile parkura çıkıldı. Binlerce çocuk verilen eğitim sonunda sertifikalarını aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.