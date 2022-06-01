Yalova Altınova’daki arkeolojik kazılar bilim dünyasına tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Denizli’de gerçekleştirdiği 42'nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda Yalova'nın Altınova ilçesindeki arkeolojik kazılar bilim dünyasına tanıtıldı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda Altınova Çobankale, Limnae/Civetot Sualtı Kazıları ve Altınova Sualtı Yüzey Araştırması ile Helenopolis' te yürütülen yüzey araştırmaları hakkında bölgede çalışan bilim insanları sunum gerçekleştirdi.



Altınova ekibi, tam kadro katıldı



Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Limnae/Civetot Sualtı Kazıları Bilimsel Danışmanı/Sualtı Yüzey Araştırması Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz, Yalova İli ve İlçeleri Antik Dönem Yüzey Araştırması Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoğlu sempozyumda bölgede yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Çobankale Kazısı 2. Başkan Yardımcısı Esra Sayın, Çobankale Kazısı Alan Sorumlusu Onur Sarıkaya, Çobakale ekibinden Oktay Orhanlı ile Belediyesi Arkeoloğu Uzman Arkeolog Işıl Akalan Gündüz sempozyuma katılım sağladı.



Önemli bulgulara ulaşıldı

2017 yılından beri devam eden Doç. Dr. Selçuk Seçkin başkanlığındaki Çobankale Kazısı'nın 2021 yılı çalışmalarındaki bulgular katılımcılara anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 12 ay kesintisiz devam eden ve kazı başkanlığını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkinin yaptığı kazılarda Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

Bölgedeki çalışmalar tanıtıldı

Dr. Öğr Üyesi Serkan Gündüz tarafından 2018 yılından beri sürdürülen Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması'nın 2021 yılı çalışmaları, ilk sezonu 2021 yılında Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında Dr. Serkan Gündüz' ün bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilen LimnaeCivetot Su Altı Kazıları ve Dr. Öğr Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoğlu tarafından yürütülen Yalova İli ve İlçeleri Antik Çağ Yüzey Araştırması' nın 2021 yılındaki ilk sezon çalışmalar sunuldu.



Yüzey araştırmaları

Sualtı yüzey araştırmalarında Altınova kıyılarının zengin kültür mirası hakkında bilgi verilmiş Altınova 1 Batığı bilim dünyasına tanıtıldı. Helenopolis' te yürütülen yüzey araştırmasında kentin bilinmeyen tarihine ışık tutan yeni veriler paylaşıldı. Çobankale'de 2021 yılında yapılan çalışmalar heyecan verici yeni buluntular içerirken ziyarete açılması için planlanan proje de bilim camiasına tanıtıldı.

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