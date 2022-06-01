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Prof. Dr. Vefik Arıca’dan LGS’ye girecek adaylara tavsiyeler Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca: “Son 48 saat ders çalışmasınlar, dinlensinler, kendilerine vakit ayırsınlar” “Bol sıvı vücut metabolizmasını hızlandırır ve IQ’yu, kısa vadeli hafızayı artırır. Suyu, sporu, uykuyu özellikle önemsesinler” “Sınavdan çıkar çıkmaz çocuğumuza, ‘Sınav nasıl geçti?’, ‘Kaç tane netin var?, ‘Neler yaptın?’, ‘Nereyi kazanacaksın?’ gibi sorulardan ziyade bir yerlerde oturtup yemeğini suyunu içirtip biraz da zamana yayarak çocuk da kendini toparladıktan sonra bir takım sorularla sorgulamamız gerekiyor”

İHA

Prof. Dr. Vefik Arıca’dan LGS’ye girecek adaylara tavsiyeler Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca: “Son 48 saat ders çalışmasınlar, dinlensinler, kendilerine vakit ayırsınlar” “Bol sıvı vücut metabolizmasını hızlandırır ve IQ’yu, kısa vadeli hafızayı artırır. Suyu, sporu, uykuyu özellikle önemsesinler” “Sınavdan çıkar çıkmaz çocuğumuza, ‘Sınav nasıl geçti?’, ‘Kaç tane netin var?, ‘Neler yaptın?’, ‘Nereyi kazanacaksın?’ gibi sorulardan ziyade bir yerlerde oturtup yemeğini suyunu içirtip biraz da zamana yayarak çocuk da kendini toparladıktan sonra bir takım sorularla sorgulamamız gerekiyor”

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, sınava yoğun tempoyla çalışmış öğrencilerin son günlerde dinlemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle son 48 saatte ders çalışmayı bıraksınlar" dedi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arıca, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Arıca, sınava yoğun tempoyla çalışmış öğrencilerin son günlerde dinlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Arıca, “Dinlensinler ki hem orta hem kısa hem uzun hafızayı pazar günkü sınavda gündeme alabilsinler. Son 48 saat ders çalışmasınlar, dinlensinler, kendilerine vakit ayırsınlar. Erken saatte uyusunlar. Minimum 8 saat uyku düzeni olması gerekiyor. Bol sıvı içmeleri gerekiyor. Bol sıvı vücut metabolizmasını hızlandırır ve IQ’yu, kısa vadeli hafızayı artırır. Suyu, sporu, uykuyu özellikle önemsesinler” diye konuştu.
Kronik rahatsızlığı olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Arıca, sürekli ilaç kullananların öğrencilerin ilaçlarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. İlaçların sınav sabahı kahvaltı öncesi alınması gerektiğini söyleyen Arıca, bu şekilde vücut dengesinin sağlanacağını dile getirdi.

Sınavdan sonra sorularla çocukların üzerine gidilmemeli
Ailelerin çocukların beslenmesine dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Arıca, son 1, 2 gün protein ağırlıklı yiyecekler tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Arıca, karbonhidrat ve yağdan biraz uzak durulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Son 12 gün aileler çocuklarıyla biraz vakit geçirsin, kardeşleriyle vakit geçirsin. Biraz o ailevi hayatı yaşamaları gerekiyor. Sınavdan sonra çok daha önemli problemler başlıyor. Sınavdan çıkar çıkmaz özellikle çocuğumuza, ‘Sınav nasıl geçti?’, ‘Kaç tane netin var?, ‘Neler yaptın?’, ‘Nereyi kazanacaksın?’ gibi sorulardan ziyade bir yerlerde oturtup yemeğini suyunu içirtip biraz da zamana yayarak çocuk da kendini toparladıktan sonra bir takım sorularla sorgulamamız gerekiyor. Çocuğun üzerine fazla gidilmemeli. Özellikle başka çocuklarla karşılaştırmaya gitmekten biraz uzak durmalıyız. Çocuklar zaten stresli bir sınav hayatından geliyor ve o gün o sınavı atlatıyor. Özellikle sınavdan sonra biraz kendi arkadaşlarıyla vakit geçirsinler ki ilerleyen dönemlerde depresyon gibi bir takım sıkıntılar yaşamasınlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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