Yalova’nın meyve ve sebze tüketimi 3 bin 504 ton arttı

Yalova Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali’nden 2022 yılının ilk 5 ayında 15 bin 351 ton ürün çıkışı gerçekleştirildi.

2022 yılının ilk 5 ayında yapılan meyve ve sebze çıkışı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin 504 ton arttı. Halden ocakta 4 bin 519 ton, şubatta 3 bin 444 ton, martta ise 2 bin 19 ton, nisanda 2 bin 601 ton ve mayısta 2 bin 768 ton çıkış yapıldı.

İlk 5 ayda toplam 15 bin 351 ton çıkış gerçekleştirilen halden geçen yılın aynı döneminde 11 bin 847 ton çıkış yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.