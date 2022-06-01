Yalova Üniversitesi öğrencilerine 'cenaze işleri' eğitimi

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Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerine ‘Cenaze İşleri’ eğitimi düzenledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcısı Bahattin Erbay ve öğrenciler Mezarlıklar Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Başkan Vekili Mustafa Tutuk, öğrenciler ile sohbet ederek mezarlıkta yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öğrencilere, teorik derslerin ardından Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim sonunda öğrenciler, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim sertifikalarını aldı.

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