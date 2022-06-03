Minik Kuran kursu öğrencileri, hayran bıraktı

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Yalova Altınova İlçe Müftülüğü Yazıcıoğlu Kur’an Kursu, 46 yaş grubu yılsonu programı büyük ilgi gördü. Miniklerin Kur’an tilavetleri duygulu anlara sahne oldu.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’ndaki miniklerin hazırladıkları gösteri büyük beğeniyle takip edildi. Programın sonunda 20212022 eğitim öğretim döneminde Kur’anı Kerim’i yüzünden okumayı öğrenen öğrencilere belgeleri verildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Kur’an Kursunu inşa edip Diyanet işleri Başkanlığı Altınova İlçe Müftülüğüne tahsis eden Yazıcıoğlu İnşaatın sahibi hayırsever Osman Yazıcı eğitim gören öğrencilere hediye dağıttı.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’nda yapılan programa, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammed Edib Özyılmaz, Termal İlçe Müftüsü Enes Yılmaz, Çiftlikköy İlçe Müftüsü Yusuf Ulusoy, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sancaktutan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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