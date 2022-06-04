Yalova’nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tersaneler Bölgesi’nde meydana gelen trafik kazasında Nurullah Tukur idaresindeki 34 EP 4046 kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti.
Yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.