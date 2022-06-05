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Marmara'daki kadın girişimciler, Hersek Lagününde buluştu

İHA

Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara 8. Bölge Toplantısı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) ev sahipliğinde Yalova'da gerçekleştirildi.

Marmara'daki kadın girişimciler, Hersek Lagününde buluştu

Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara 8. Bölge Toplantısı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın (YTSO) ev sahipliğinde Yalova’da gerçekleştirildi.
Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Marmara 8. Bölge Toplantısına katılan Kurul Başkanları ve yöneticileri, Yalova Altınova Hersek Lagününde gerçekleşen programla Yalova gezisine başladı. Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi içinde yer alan Coffee Chefs Lounge’da düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen kadın girişimcilerine Belediye Başkanı Metin Oral da eşlik etti.
YTSO KGK Başkanı Merva Yadigar Gençer’in ev sahipliğindeki kahvaltıya, TOBB KGK Temsilcisi Handan Köse, Doğu Marmara 8.Bölge Başkanı Sevgi Saygın, Bursa, Bolu, Balıkesir, Sakarya ve Düzce illerinin KGK Başkan ve üyeleri katıldı.
KGK Heyeti Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesine giderek bölgenin tarihi, lagün ve tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili bilgi aldı. Heyet sonra gözlem kulesinden lagündeki canlı hayatını gözlemledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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